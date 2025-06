"Permanece uma maneira de estar vitoriosa e ambiciosa. Se tivesse de escolher uma palavra, escolhia estabilidade. É sempre um porto seguro para nós, temos um espaço onde todos nos sentimos em família e nos podemos sentir em casa. Nós estamos sempre em busca de alcançar feitos grandes pelo país", expressou.

Em conferência de imprensa no auditório da Cidade do Futebol, em Oeiras, antes do segundo apronto da preparação para o embate com a Alemanha, em Munique, das meias-finais da Liga das Nações, Rúben Dias mostrou-se pronto fisicamente, depois de uma época longa, em que ainda terá o Mundial de Clubes para disputar.

"Foi uma decisão muito inteligente do selecionador dar-nos estes dias entre os clubes e a seleção para refrescar a mente e corpo. Isso já é um fator muito positivo para nós, enquanto atletas profissionais, que queremos estar ao mais alto nível. O próprio Mundial de Clubes, ainda não sabemos os 'timings' e, mais do que nunca, vamos viver um dia de cada vez", realçou o atleta dos ingleses do Manchester City.

O facto de Portugal não vencer a Alemanha desde 2000, há 25 anos, não entra na cabeça de Rúben Dias, que apontou as duas seleções como "duas das melhores europeias", em que será necessário contrariar o fator casa da seleção germânica.

"Jogamos fora, num estádio em que a Alemanha se sente confortável e é um ponto extra a favor deles. Fora isso, somos duas das melhores seleções europeias. Nós sabemos a qualidade individual e coletiva que têm e temos de estar ao nível que já apresentámos na seleção. É uma meia-final e um jogo especial só por isso", disse.

Rúben Dias aproveitou ainda para endereçar os parabéns à seleção sub-17, que se sagrou campeã europeia no domingo, e aos quatro portugueses que conquistaram a Liga dos Campeões, frisando que Vitinha pode ser um candidato à Bola de Ouro.

"O Vitinha fez uma época espetacular e tem todo o direito em pensar e em sonhar com isso. Se não o tinha feito já antes, nesta temporada acentuou bem o tipo de jogador que ele é e a capacidade que tem. Estou muito feliz pelos quatro. Já todos sabíamos bem o que ali estava. Às vezes, tem a ver só com o momento, estar no sítio certo à hora certa e juntar títulos à capacidade inacreditável que têm", frisou.

A seleção nacional defronta na quarta-feira a Alemanha, em Munique, e, em caso de vitória, vai disputar a final em 08 de junho, também na Allianz Arena, diante de França ou Espanha, que jogam a outra meia-final.

Se acabar derrotada pelos germânicos, a equipa lusa disputa o jogo de atribuição do terceiro lugar, que será também no dia 08, mas em Estugarda.

Portugal, ainda com Fernando Santos no comando, conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

