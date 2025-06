Com o mote "Vem pró São João", as festividades começam já no domingo, com a Festa da Sardinha, que se estende até ao dia 10, feriado nacional, anunciou hoje a autarquia, em comunicado.

Segue-se a Feira das Freguesias, entre os dias 13 e 24, com a presença de grupos locais e da gastronomia das 14 freguesias do concelho, e várias iniciativas e concertos musicais.

Os espetáculos musicais começam no dia 13, com os Némanus, e continuam no dia 14 com Romana. O grupo Sons do Minho atua a 20 e no dia seguinte sobe ao palco Pedro Abrunhosa.

Paulo Gonzo anima o serão do dia 22 e a 23, noite de São de João, a brasileira Daniel Mercury, autora de temas como Nobre Vagabundo, promete agitar o lado de cá do Atlântico, depois do desfile das marchas populares na marginal da cidade.

Os Anjos encerram o programa musical no dia 24, Feriado Municipal da Figueira da Foz, marcado também pela cerimónia de entrega de distinções honoríficas e pela evocação a São João, com missa e procissão, que culmina junto ao rio Mondego na Bênção do Mar.

Pelo meio, realizam-se iniciativas como a Corrida Mais Bonita de Portugal, entre a Praia de Quiaios e a Torre do Relógio, na marginal da cidade, no dia 15, e a Regata + Louca do Mondego, a 21.

