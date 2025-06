O ex-secretário-geral do PS António José Seguro, que esta semana anunciou a sua entrada na corrida presidencial, fez esta noite o seu último comentário no espaço Liberdade, na CNN, no qual adiantou que a apresentação da sua candidatura a Belém será feita no próximo dia 15 de junho, nas Caldas da Rainha.

"Eu sou um homem livre. Já o disse várias vezes. Não tenho amarras absolutamente nenhumas e considero que esta é uma eleição em que as pessoas expressam a sua convicção, as suas ideias, a sua visão do país. E, portanto, eu não tinha que esperar por ninguém. Eu tinha que ser eu próprio", explicou.

Segundo Seguro, há "muita gente" que o apoia, dentro do PS, mas também noutros partidos, referindo que nos estudos de opinião é apontado o apoio que tem "em todos os eleitorados de todos os partidos" e o reconhecimento da "característica de consenso".

"Agora o Partido Socialista decidirá da melhor maneira. O Partido Socialista está numa situação que não é fácil, que é uma situação difícil. E, portanto, tem todo o tempo do mundo para decidir o que deve fazer nestas eleições presidenciais", assegurou.

