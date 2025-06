De acordo com o boletim da Direção Nacional de Saúde Pública, do Ministério da Saúde, com dados até 04 de junho, o surto de cólera provocou 3.869 infetados desde 17 de outubro, dos quais 3.405 na província de Nampula, com 40 óbitos, seguindo-se a Zambézia, no centro, com 352 casos e 12 mortos.

Em pouco mais de sete meses há ainda registo de 89 infetados e seis mortos em Tete, e 23 casos, que provocaram um morto, em Manica, ambas no centro.

De acordo com o boletim, há surtos ativos de cólera em distritos daquelas quatro províncias.

Até ao momento, o surto regista uma taxa de letalidade de 1,5%, sendo que 45 dos 59 óbitos foram registados nas comunidades, fora das unidades de saúde.

O surto de cólera em Nampula foi declarado no dia 17 de outubro de 2024, no distrito de Mogovolas.

Mais de 1,7 milhões de pessoas foram vacinadas em maio contra a cólera na província moçambicana de Nampula, correspondendo a 99% da meta inicial, anunciaram anteriormente as autoridades de saúde.

De acordo com os dados apresentados pelo responsável de saúde pública no Serviço Provincial de Saúde de Nampula, Geraldino Avalinho, a previsão apontava para a vacinação de 1.758.335 indivíduos com idade igual ou superior a um ano em quatro distritos, tendo a campanha alcançado 1.744.737 pessoas do grupo alvo, de 17 a 21 de maio.

"Estamos satisfeitos com os resultados alcançados tendo em conta as nuances e o temor que tivemos, mas entendemos que, como setor de saúde, é nosso dever", explicou Avalinho.

Segundo o responsável, a situação de cólera na província de Nampula está controlada, com uma redução de casos nos quatro Centros de Tratamento de Cólera (CTC) abertos nos quatros distritos.

PVJ //

Lusa/Fim