O líder comunista comentava as previsões hoje conhecidas do Banco de Portugal (BdP), que reviu em forte baixa a estimativa do crescimento da economia portuguesa este ano, de 2,3% para 1,6%, no Boletim Económico de junho, divulgado esta sexta-feira.

À margem de uma sessão pública sobre o nordeste transmontano, perguntado pelos jornalistas, Paulo Raimundo não se mostrou surpreendido, afirmando que essa tem sido a média das últimas duas décadas, salvo "um ou dois anos" de exeções, como a altura pandémica, e que acredita que assim se vai manter.

"(...) Enquanto mantivermos este modelo económico assente em baixos salários, na pressão brutal sobre a maioria e mãos largas em benefícios fiscais para as grandes empresas... É razão para estamos preocupados com essas previsões de crescimento económico. Mas enquanto estamos a prever e não estamos, enquanto estamos todos apertados, a Banca tem por dia 13 milhões de euros de lucros", afirmou o dirigente.

Para Paulo Raimundo, "alguma coisa aqui não está bem" e deixou a pergunta:"Para onde é que vai a riqueza que está a ser criada?".

O secretário-geral do PCP falou hoje em Mirandela, no distrito de Bragança, onde esteve na antiga estação ferroviária, agora reconvertida num espaço cultural, numa ação que também foi o pontapé de saída para a campanha para as eleições autárquicas na região, com a presença de vários candidatos já conhecidos.

