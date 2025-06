Constitucional rejeita apreciar recursos no caso do cartel da banca

Lisboa, 07 jun 2025 (Lusa) -- O Tribunal Constitucional (TC) rejeitou os recursos apresentados pela Concorrência e Ministério Público para tentar travar as prescrições no caso do cartel da banca, que previa coimas de 225 milhões de euros a 11 bancos, noticia hoje o Público.