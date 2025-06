Oliveira, que largou da 18.ª posição da grelha, cortou a meta a 18,287 segundos de Marc Márquez, que regressou às vitórias nas corridas de sábado, deixando na segunda posição o seu irmão Alex (Ducati), a 2,080 segundos, com Fermin Aldeguer (Ducati) em terceiro, a 4,630.

Esta foi a sétima vitória do mais velho dos irmãos Márquez nas oito corridas sprint desta temporada.

O piloto de Cervera, que largou do primeiro lugar da grelha, até arrancou mal e perdeu duas posições, para Alex e para o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Ducati), acabando ainda por ser tocado pelo espanhol Pedro Acosta (KTM). "O pneu traseiro patinou um pouco", explicou, no final.

Aproveitou Alex Márquez para assumir o comando, mas, quando o irmão mais velho viu que se distanciava na frente, decidiu aumentar o ritmo e, à quinta volta, recuperou o comando da corrida, para não mais o largar.

"O Alex estava muito forte nas primeiras voltas, que eram o meu ponto fraco. Mas, amanhã (domingo), tentaremos manter o mesmo ritmo", frisou Marc Márquez.

Pior sorte teve o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que arrancou do quarto lugar, mas continua sem se entender com a Ducati oficial deste ano e acabou na 12.ª posição, fora dos lugares pontuáveis (nove primeiros).

Com estes resultados, Marc Márquez reforçou o comando do campeonato, com 208 pontos, mais 27 do que o seu irmão Alex, que é segundo, com 181.

Miguel Oliveira, que ainda procura a melhor forma após a lesão sofrida nos ligamentos do ombro esquerdo, é 23.º, com dois.

A Ducati lidera o Mundial de Construtores, com 257 pontos, mais 147 do que a Honda, que é segunda.

No domingo disputa-se a corrida principal.

AGYR // VR

Lusa/Fim