"O corpo não se estava a sentir muito bem desde o início. É verdade, tentei ignorar isso, acho que consegui ter cabeça dura para aguentar a prova até ao fim. E foi mesmo nos últimos metros que acabei por ficar em segundo lugar. Os meus parabéns ao Russel", disse, em declarações à Lusa.

Ramalho, de 42 anos, já com sete títulos europeus em K1, lutou até aos derradeiros metros com o britânico James Russel, que cumpriu os 29,8 quilómetros em 2:06.36 horas, deixando o vilacondense a 1,34 segundos e o norueguês Jon Vold, terceiro, a 2,55.

Esta foi a quarta prata de Ramalho em Europeus, depois de 2009, 2013 e 2024, sendo que o luto detém o recorde de títulos em K1, nomeadamente sete, alcançados em 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021.

Apesar de ser 15 anos mais velho do que os seus companheiros de pódio, Ramalho entende que esse fator não foi determinante no fim de uma regata desgastante.

"Identifiquei cedo quais seriam os adversários mais fortes quando eu e o Tiago Henriques fizemos o desgastante trabalho na primeira parte da prova, mas o título só me fugiu no sprint final. A diferença poderia estar na idade, mas não acredito que faça a diferença. Não me considero um jovem, mas também não sou velho para a modalidade. Sou um atleta que ainda tem muito para dar", vincou.

A primeira oportunidade para o fazer vai ser já no domingo, na competição de K2, com Fernando Pimenta, com quem se vai estrear em Europeus, apesar de serem, atualmente, tricampeões do mundo.

"É a primeira vez que vamos fazer um Europeu de K2, pois o Pimenta nunca tem essa hipótese nesta altura do ano, porém, 2025 é um 'ano zero' (pós Jogos Olímpicos) para ele. Por ser em Ponte de Lima, ele quis muito fazer o K2. E, sem dúvida, estamos aqui na luta pelo ouro", prometeu.

Emocionado, Ramalho dedicou a medalha ao "primo João, que faleceu ontem (sexta-feira) em acidente rodoviário", lamentando o facto de não lhe poder tributar o ouro, ainda assim tendo feito o máximo ao seu alcance para o poder homenagear.

