"Ele (Ronaldo) é uma lenda. É um exemplo dos valores que prezo. É um exemplo para muitas pessoas. É uma bênção defrontar Portugal e um futebolista que marcou uma época e um legado. Ronaldo é um exemplo a seguir em tudo", afirmou Luís de la Fuente.

O treinador de 63 anos falava aos jornalistas na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, na conferência de imprensa de antevisão da final ibérica de domingo da Liga das Nações.

"Ronaldo ainda é um jogador de primeira, mas Portugal tem uma vasta experiência internacional em todos os seus jogadores. São excecionais e de altíssimo nível. E, conhecendo o treinador deles, o importante é a equipa, é o conjunto. E isso tornar Portugal ainda maior. Portugal tem isso, mas nós também", referiu.

Selecionador campeão no Euro2024 e da última Liga das Nações, Luis de la Fuente destacou o fato de tantos espanhóis como portugueses estarem na final de uma competição que é cada vez mais prestigiada e difícil.

"Não há outra prova que reúna um grupo de equipas tão poderosas. É uma prova que vai ganhando cada vez mais importância por causa da dificuldade que apresenta. Daqui a uns anos vão dar ainda um valor maior", considerou.

O antigo lateral-esquerdo de Sevilha e Athletic Bilbau revelou que a Espanha vai estar em Munique na máxima força, apesar de menos 24 horas de descanso do que Portugal, e voltou a destacar a maturidade invulgar de Lamine Yamal, o extremo de 17 anos que é o novo fenómeno do futebol mundial.

"Iriam ficar surpreendidos com a calma que ele transmite. É uma pessoa especial. Ele tem um toque especial. É muito jovem e ao mesmo tempo tem uma maturidade invulgar. A forma como ele lida com a pressão com esta idade é incrível", concluiu o selecionador espanhol

Na mesma conferência de imprensa, o avançado Mikel Oyarzabal apontou que a final da Liga das Nações poderá ser decidida nos pequenos detalhes, num jogo entre duas equipas que estão num grande momento.

"Há muita habilidade de ambos os lados. Pode ser decidido por pequenas coisas. Achamos sempre que podemos ganhar, independentemente do adversário. Sabemos que podemos competir e ganhar a qualquer seleção. E, amanhã (domingo), vão estar duas equipas em campo que querem muito ganhar", disse o jogador de 28 anos.

Oyarzabal abordou também a presença de Ronaldo na final e, sobretudo, falou sobre a longevidade do avançado português, que está com 40 anos de idade.

"É um exemplo para todos nós e pelo nível que apresenta em campo aos 40 anos. É muito difícil para mim perceber se ainda jogarei com essa idade, ainda é algo muito distante, mas, se isso acontecer, quer dizer que cuidei bem de mim", referiu o avançado da Real Sociedad.

O Portugal-Espanha, a quarta final da história do futebol luso e a primeira ibérica, está agendado para as 20:00 (21:00 locais), no Allianz Arena, em Munique, e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.

