Nos últimos dias, o organismo tem divulgado, por setores, quais os eleitos e já hoje completou a equipa ideal, com as entradas de Gyökeres, melhor marcador do campeonato, com 39 golos, o seu companheiro de equipa, Trincão, e o avançado Pavlidis, do Benfica.

O grego entra no melhor 11 juntamente com Otamendi, Álvaro Carreras e Aursnes, elevando para quatro os escolhidos do vice-campeão.

Na equipa, destacam-se ainda o guarda-redes Diogo Costa, do FC Porto, e o médio Tiago Silva, do Vitória de Guimarães.

RPM // VR

Lusa/Fim