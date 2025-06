No primeiro encontro da jornada de hoje no 'court' Philippe-Chatrier, o jogador natural de Múrcia, número dois do mundo, travou um equilibrado duelo com o transalpino, de 23 anos, até ao final do segundo 'set, altura em que assumiu totalmente o controlo dos acontecimentos e viu o adversário se retirar, quando liderava o marcador por 4-6, 7-6 (7-3), 6-0 e 2-0.

O número sete mundial, vice-campeão do Masters 1.000 de Monte Carlo e semifinalista nos Masters 1.000 de Madrid e Roma, foi assistido uma primeira vez à perna esquerda, quando perdia por 5-0 na terceira partida, e, ao fim de duas horas e 25 minutos, dirigiu-se à rede e, cumprimentando o adversário, cedeu a passagem à final.

"Nunca é bom ganhar um encontro assim. O Lorenzo é um grande jogador. Teve uma temporada magnífica em terra batida. É um dos poucos jogadores que chegou pelo menos às meias-finais de todos os grandes torneios em terra. Desejo-lhe sempre o melhor, uma rápida recuperação e espero que brevemente possamos voltar a ver o ténis dele", comentou o espanhol na entrevista em 'court'.

Consumado o triunfo, Alcaraz tornou-se no quinto mais jovem jogador a chegar a cinco finais em torneios do Grand Slam na Era Open, após Mats Wilander, Bjorn Borg, Boris Becker e Rafael Nadal, e terceiro tenista no ativo a alcançar tal feito, depois do sérvio Novak Djokovic (37) e do russo Daniil Medvedev (seis).

O campeão em título, que venceu todas as quatro finais de 'majors' jogadas, no Open dos Estados Unidos em 2022, Wimbledon em 2023 e 2024, ano em que ganhou também na catedral da terra batida, vai defrontar no derradeiro desafio o número um mundial, Jannik Sinner.

O jovem italiano, de 23 anos, superou hoje, numa longa e muito equilibrada batalha, o tenista de Belgrado, atual sexto classificado do mundo, mas antigo líder da hierarquia ATP, em três sets, pelos parciais de 6-4, 7-5 e 7-6 (7-3), para se qualificar pela primeira vez para uma final de um 'major' disputado no pó de tijolo.

Graças à vitória em três horas e 16 minutos diante de Djokovic, detentor de 24 títulos do Grand Slam, será a primeira vez que Sinner, campeão do Open dos Estados Unidos e do Open da Austrália, vai disputar o derradeiro encontro de um 'major' com Alcaraz, um ano mais jovem, naquela que será a primeira final entre jogadores nascidos neste milénio.

