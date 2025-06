"Tenho orgulho em ser o terceiro selecionador a preparar uma final para Portugal. Não há ansiedade, pelo contrário. Temos a oportunidade de fazer história, ansiedade é quando se pode perder qualquer coisa, Estamos onde queremos estar. Esta competição é muito exigente. Há um espírito muito bom no hotel. Estamos felizes, tranquilos e a desfrutar", afirmou Roberto Martínez.

O treinador de 51 anos, que falava na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os espanhóis, na Allianz Arena, em Munique, referia-se a Luiz Felipe Scolari, que levou Portugal à final do Euro2004, e a Fernando Santos, que conquistou o Euro2016 e a primeira edição da Liga das Nações.

Para Martínez, a Espanha, campeã europeia e detentora da Liga das Nações, é a melhor seleção da atualidade, mas isso não é razão para a Portugal mudar a sua forma de jogar ou de até criar um plano especial para Lamine Yamal, a grande figura da 'la roja'.

"A chave para Portugal ganhar é que temos de ser perfeitos no que somos bons. E não mudar a nossa ideia. Isso seria um erro. Se o nosso desempenho for ao mesmo nível do da meia-final [vitória Alemanha 2-1], acredito que podemos ganhar a final", considerou.

Minutos antes de chegar à conferência de imprensa, foi a vez de Cristiano Ronaldo falar com os jornalistas, com o avançado a sair em defesa de Martínez, classificando de injusta as criticas que têm sido feitas ao atual selecionador português, e valorizou o trabalho do espanhol nos últimos dois anos e meio.

"Acho que o capitão deve querer jogar amanhã [domingo]", brincou Martínez.

Já mais a sério, o técnico destacou a ambição de Cristiano Ronaldo, que, aos 40 anos, vai jogar a sua quarta final pela seleção nacional.

"É um exemplo. Adoro a sua fome. Ganhou tudo e no dia a seguir começa do zero. Para jovens como Mora, João Neves, Quenda, poderem trabalhar com o Cristiano, é uma prenda. O balneário é unido, solidário, gosta de vestir a camisola de Portugal e amanhã [domingo] vamos dar tudo para o povo português seja muito feliz", concluiu.

Frente aos espanhóis, Martínez vai cumprir ao 30.º jogo como selecionador português e vai viver a sua primeira final a nível internacional, algo que nunca alcançou nos sete anos que passou na Bélgica.

O Portugal-Espanha, a quarta final da história do futebol luso, está agendado para domingo, às 20:00 (21:00 horas locais), no Allianz Arena, em Munique, e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.

