Na abertura na Assembleia Geral (AG) ordinária do clube, que tem como ponto único deliberar sobre o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades elaborados pela direção para o exercício de 2025/26, foi revelada a data do ato eleitoral.

O que está previsto é que a votação do regulamento ocorra no final de setembro, com o mesmo a começar a ser discutido na terceira semana de julho.

As eleições vão ocorrer em 25 de outubro, com o prazo para a entrega das listas a decorrer até ao dia 10 do mesmo mês.

João Diogo Manteigas, João Noronha Lopes e Cristóvão Carvalho já anunciaram a sua candidatura às eleições do clube.

O atual presidente, Rui Costa, afirmou hoje que só depois do Mundial de clubes vai revelar a sua decisão de avançar ou não como candidato a um novo mandato, enquanto outros nomes também se perfilam como possíveis candidatos, casos de Martim Mayer ou Mauro Xavier.

O atual presidente do Benfica, Rui Costa, foi eleito para o cargo em 10 de outubro de 2021, quando derrotou Francisco Benítez nas urnas, para suceder a Luís Filipe Vieira, que liderava o clube lisboeta desde 2003, mas que acabou por renunciar ao cargo face ao envolvimento no processo 'Cartão Vermelho', sendo substituído interinamente pelo ex-futebolista e então vice-presidente.

No escrutínio de há quatro anos, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.

AJO // JNM

Lusa/Fim