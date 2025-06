O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, encerrou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 1,13 dólares acima dos 65,34 com que fechou as transações na quinta-feira.

O Brent ganhou hoje terreno e acabou a semana com uma valorização de 4,02% em relação ao fim da semana anterior, graças ao otimismo gerado entre os investidores com o telefonema entre Donald Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, que decidiram lançar uma nova ronda negocial para aliviar as tensões comerciais.

Hoje, Trump anunciou na sua rede social que o encontro para discutir as taxas alfandegárias com os chineses vai decorrer em 09 de junho, na capital britânica.

A escalada da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo tinha feito crescer o medo de uma recessão global, o que por sua vez reduziu as expectativas sobre a procura de petróleo e colocou os preços sob pressão.

