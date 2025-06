Falando no Fórum Financeiro da Economia Azul, que se iniciou hoje e que reúne representantes de Governos, de empresas e cientistas, a presidente do BCE começou por questionar a plateia: "Porque a presidente do banco central se importa com os oceanos", respondendo que a questão "é de todos e não de alguns".

"Preservar o oceano é um bom investimento", desafiou após ter feito um ponto de situação da degradação a que chegou o sistema do oceano.

Christine Lagarde exemplificou o aumento da temperatura e a acidificação (baixa do pH -indicador de acidez, neutralidade ou alcalinidade - da água do mar devido ao aumento da concentração de dióxido de carbono dissolvido, potenciado pelas atividades humanas), mas também do facto de três biliões de pessoas dependerem do oceano.

"Há uma crise de um sistema de que a humanidade depende e é preciso encontrar respostas", disse, referindo que "salvar o oceano é salvar a economia" pois o oceano também é "uma oportunidade para criar empregos", possui recursos para a medicina ou para energia eólica 'offshore'.

Para Lagarde são precisos três passos: proteger, preparar e antecipar para não "reagir quando já é tarde". Nessa altura, disse, "o custo do financiamento será muito alto".

Segundo um comunicado da organização do fórum, "os objetivos de financiamento estão longe de ser atingidos. Estima-se que dos 175 mil milhões de dólares (155,3 mil milhões de euros ao câmbio atual), necessários por ano, apenas 25 mil milhões de dólares (21,8 mil milhões de euros) estão atualmente a ser mobilizados".

Na abertura do Fórum, o príncipe Alberto II disse que o diagnóstico da degradação do oceano está feito e que agora é preciso agir.

Integrado na Conferência do Oceano da ONU, que começa na segunda-feira em França, o Fórum pretende garantir financiamento para "restaurar a saúde" do oceano.

ZO // JNM

Lusa/fim