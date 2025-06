O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 48 cêntimos acima dos 64,86 dólares com que encerrou as transações na quarta-feira.

O Brent ganhou terreno impulsionado pela chamada telefónica entre Donald Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, durante a qual decidiram fazer uma nova ronda negocial sobre as taxas alfandegárias.

A escalada da guerra comercial entre as duas maiores economias mundiais nos últimos meses criou receio de uma recessão global, o que por sua vez reduziu as expectativas sobre o crescimento da procura de petróleo e pressionou os mercados petrolíferos.

O telefonema animou os investidores e impulsionou a cotação do barril, depois de na quarta-feira ter perdido mais de um por cento, no seguimento de informações sobre a vontade dos sauditas de aumentarem a sua produção e de uma subida acima do previsto dos stocks de gasolina e gasóleo nos EUA.

