O melhor marcador da I Liga na época passada, com 39 golos em 33 jogos, tem protagonizado a principal 'novela' do mercado de transferências deste verão, motivando um 'braço-de-ferro' entre os seus representantes e os 'leões', que só aceitam abrir mão do principal obreiro do bicampeonato por um valor superior a 60 milhões de euros fixos, mais 10 milhões em objetivos.

Esses foram os montantes que o presidente do clube, Frederico Varandas, garantiu que não aceitaria pelo sueco, em 11 de junho, no mesmo dia em que assegurou não ter chegado a Alvalade qualquer proposta para a sua contratação. No sábado reforçou a ideia, instantes antes da assembleia geral do clube.

Por isso, Gyökeres é esperado nos próximos dias na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, para iniciar os trabalhos da nova época juntamente com todos os jogadores que não representaram as respetivas seleções nacionais após o final de 2024/25.

Até que haja 'fumo branco' em relação ao futuro do jogador, o treinador do Sporting, Rui Borges, conta com o autor de 54 golos em 52 jogos pelos 'verde e brancos' em todas as competições da época passada nos desenhos táticos que irá trabalhar até ao primeiro jogo oficial, frente ao Benfica, na Supertaça Cândido de Oliveira.

Na época passada, o técnico que chegou a Alvalade em dezembro começou por abdicar do 3x4x3 que tinha o 'cunho' de Ruben Amorim e foi mantido pelo seu antecessor direto, João Pereira, mas acabou por voltar a esse esquema em menos de dois meses, "para dar conforto à equipa", justificou, mantendo-o até à conquista da 'dobradinha', frente ao Benfica, na final da Taça de Portugal.

Nunca esclareceu, no entanto, se pretendia manter esse 'desenho' nesta época ou voltar a implementar um sistema assente numa linha defensiva com quatro jogadores, 'fórmula' que utilizou ao longo de toda a sua carreira como treinador principal, até mudar-se do Vitória de Guimarães para o Sporting.

As duas incógnitas do início da pré-época do Sporting devem, por outro lado, influenciar de forma decisiva a abordagem dos bicampeões nacionais ao que resta do mercado de transferências.

Tanto em termos de saídas, como de entradas, o clube de Alvalade 'jogou', até agora, em antecipação: logo em março, oficializou as vendas de Dário Essugo e Quenda ao Chelsea, de Inglaterra, por um total de 74,4 milhões de euros, poucos dias antes de tornar públicas as contratações do médio Giorgi Kochorashvili (ex-Levante, Esp) e do avançado Alisson Santos (ex-União de Leiria, por empréstimo dos brasileiros do Vitória) por 5,5 e 2,1 milhões de euros, respetivamente.

Os dois reforços são esperados hoje, em Alcochete, enquanto Quenda também deverá juntar-se ao grupo durante o estágio de pré-temporada, em Lagos, entre 12 e 21 deste mês, uma vez que o acordo com o Chelsea contempla a continuidade do jovem avançado em Alvalade, por empréstimo dos ingleses, durante mais uma época.

No Algarve, os 'leões' têm encontros marcados com os escoceses do Celtic, no dia 16, e com os ingleses do Sunderland, em 21, não sendo de excluir a possibilidade de realizarem outros encontros de preparação à porta fechada.

Poucos dias após encerrarem o estágio no Sul, os 'leões' recebem o Villarreal, de Espanha, na disputa do troféu Cinco Violinos, em 25 de julho, encontro que serve de apresentação da equipa aos adeptos e será disputado no Estádio Nacional, devido às obras de remodelação que decorrem no Estádio José Alvalade.

Ainda antes do fim do mês, o Sporting regressa ao Estádio do Algarve para o arranque oficial da nova época, frente ao Benfica, na Supertaça Cândido de Oliveira, que se disputa às 20:45 de dia 31.

Os 'leões' procuram entrar com o 'pé direito' numa época onde o objetivo assumido é conquistar o título de campeão nacional de futebol pelo terceiro ano consecutivo, um feito que não alcançam desde 1953, há 72 anos.

Plantel provisório do Sporting para 2025/26:

- Guarda-redes: Rui Silva, Franco Israel e Diego Callai.

- Defesas: Diogo Travassos (ex-Estrela da Amadora), Fresneda, Ricardo Esgaio, Eduardo Quaresma, Zeno Debast, Diomande, Gonçalo Inácio, St. Juste, Nuno Santos, Maxi Araújo, Matheus Reis e David Moreira.

- Médios: Giorgi Kochorashvili (ex-Levante, Esp), Hjulmand, Daniel Bragança, João Simões e Morita.

- Avançados: Alisson Santos (ex-União de Leiria), Geny Catamo, Trincão, Harder, Pedro Gonçalves, Quenda, Biel e Gyökeres.

Saíram: Diogo Pinto (Estrela da Amadora), Kovacevic (Norwich, Ing).

