A visita acontece numa altura em que o Presidente norte-americano intensifica a pressão sobre o governo israelita para negociar com o movimento islamita palestiniano Hamas um cessar-fogo e um acordo sobre a libertação de reféns, de forma a pôr fim à guerra em Gaza.

A notícia da visita de Netanyahu foi avançada pelas agências AP e AFP, citando um responsável do Governo norte-americano que falou sob anonimato, e ainda pela Axios e por outros media em Washington.

O ministro israelita dos Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, estará esta semana na capital norte-americana para conversações com altos funcionários do governo norte-americano sobre um cessar-fogo em Gaza, no Irão e noutros assuntos.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse hoje que Trump e o seu executivo estão em comunicação constante com a liderança israelita e que o fim do conflito em Gaza é uma prioridade para a Casa Branca.

"É de partir o coração ver as imagens que surgiram de Israel e de Gaza durante esta guerra, e o Presidente quer ver isso acabar", afirmou.

Trump "quer salvar vidas", acrescentou Leavitt, que sobre uma visita de Netanyahu a Washington afirmou que não tinha sido definida ainda data.

Donald Trump sublinhou na sexta-feira que é possível ser alcançado esta semana um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

"Acabei de falar com algumas das pessoas envolvidas. A situação em Gaza é terrível. Acreditamos que vamos conseguir um cessar-fogo" esta semana, destacou, num evento para celebrar a assinatura do acordo de paz entre o Ruanda e a República Democrática do Congo, em Washington.

O líder republicano considerou que a cessação das hostilidades está próxima.

"Estamos a trabalhar em Gaza e a tentar resolver o problema. Estamos a fornecer muito dinheiro e muita comida àquela zona porque precisamos", enfatizou.

Trump acrescentou que, embora "em teoria" o seu país não esteja envolvido, na prática está "porque as pessoas estão a morrer".

"Vejam as multidões que não têm comida nem nada. Somos nós que ajudamos", vincou, criticando outros países por "não ajudarem".

O conflito em Gaza foi desencadeado em 07 de outubro de 2023, após um ataque do grupo islamita palestiniano Hamas em solo israelita, que fez cerca de 1.200 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 56 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.

PDF (DMC) // RBF

Lusa/Fim