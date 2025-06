O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, encerrou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 16 cêntimos abaixo dos 67,77 dólares com que acabou as transações na sexta-feira.

A baixa da cotação refletiu a persistente incerteza sobre a procura global, por entre sinais de desaceleração económica em várias regiões do mundo.

Mas, apesar de as tensões geopolíticas no Médio Oriente pressionarem o aumento da cotação, a subida da produção nos EUA e a força do dólar predominaram no balanço final do dia.

RN // RBF

Lusa/fim