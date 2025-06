Citado pelo jornal americano, o porta-voz do TikTok, Paolo Ganino, confirmou a ação afirmando: "Bloqueamos os resultados de pesquisa para "#SkinnyTok" desde que se tornou vinculado a conteúdo de perda de peso não saudável", acrescentando que esta decisão faz parte de "uma revisão regular" das medidas de segurança da plataforma para responder aos riscos atuais.

A tendência "SkinnyTok" contou com mais de meio milhão de publicações, com muitos vídeos a incentivarem a perda de peso e com mensagens indutoras de culpa que reforçavam imagens corporais tóxicas, levando inclusive os reguladores europeus a alertarem para o impacto negativo da tendência na saúde mental dos jovens utilizadores.

A decisão da plataforma surge depois da União Europeia (UE) estar a investigar os algoritmos do TikTok, desde fevereiro de 2024, sob a Lei dos Serviços Digitais (DSA), com o objetivo de responsabilizar as plataformas pelo conteúdo que promovem e proteger os utilizadores.

Uma pesquisa atual pela 'hashtag' redireciona os utilizadores para conteúdos de suporte à saúde mental.

