Os peregrinos, que têm chegado à Arábia Saudita vindos de todo o mundo nos últimos dias, iniciaram os seus rituais em Meca na manhã de hoje, na localidade de Mina, que é um vale de aproximadamente 17 quilómetros quadrados rodeado de montanhas perto da cidade sagrada, onde decorrem muitos dos ritos da peregrinação.

Os fiéis chegaram vestidos com o 'ihram', duas vestes brancas sem costura para os homens e uma túnica comprida para as mulheres, para realizar o primeiro ritual do 'Hajj', chamado 'Al Tarwiya' [Revelação], dedicado à contemplação, oração e meditação.

Neste contexto, o Governo da Arábia Saudita pediu na terça-feira aos fiéis que evitassem sair das tendas durante as horas de maior calor para evitar mortes. No ano passado, mais de 1.300 pessoas morreram durante a peregrinação devido ao calor.

O 'Hajj', ou a grande peregrinação a Meca, é obrigatório pelo menos uma vez na vida para todo o muçulmano cuja saúde e recursos o permitam.

Segundo a tradição, a peregrinação começa formalmente com o ritual da quarta-feira, em Mina, que corresponde ao oitavo dia do mês de 'Zul Hija', o décimo segundo mês do calendário lunar islâmico.

Posteriormente, ocorrem vários dias de rituais, que incluem os sete circuitos de boas-vindas e outro de despedida em torno da "Caaba", a estrutura cúbica situada no centro da Grande Mesquita, coberta com um pano preto decorado com versículos do Alcorão.

