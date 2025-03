Uma década depois do triunfo por 1-0 na qualificação para o Euro2016, com um golo de Cristiano Ronaldo nos descontos, a seleção nacional regressa à capital dinamarquesa, desta vez com o objetivo de alcançar pela segunda vez na sua história a fase decisiva da Liga das Nações.

Ronaldo, que completou 40 anos em fevereiro, continua a liderar o ataque e a capitanear a equipa das 'quinas', numa partida em que o selecionador Roberto Martínez tem praticamente todos os jogadores disponíveis.

João Cancelo, lesionado, nem chegou a ser convocado e é a maior baixa na formação lusa, enquanto Nuno Tavares ainda integrou o estágio, mas acabou dispensado também por causa de problemas físicos.

A seleção lusa tem 10 jogadores em risco de falharem a segunda mão, caso vejam um cartão amarelo em Copenhaga (Renato Veiga, Rúben Dias, Cristiano Ronaldo, João Neves, João Palhinha, Pedro Neto, Bernardo Silva, Rúben Neves, Nelson Semedo e Diogo Jota).

Este será o sexto jogo de Portugal na Dinamarca, com a seleção nacional a registar três vitórias, um empate e uma derrota. O único desaire (2-1) aconteceu no apuramento para o Euro2012, numa partida em que Ronaldo também marcou.

Agora sob o comando de Brian Riemer, a Dinamarca vive uma fase de renovação, com o aparecimento de jogadores talentosos, como Hjulmand, do Sporting, Isaksen e Biereth, que tem dado que falar no Mónaco nesta segunda metade de temporada, mantendo alguns nomes bem experientes, com a 'segunda geração' Schmeichel na baliza e Eriksen, o mais internacional de sempre do país com 140 jogos.

A seleção das 'quinas' chegou aos quartos de final da Liga das Nações, depois de ter vencido o Grupo A1, com quatro vitórias e dois empates, enquanto a Dinamarca foi segunda classificada no Grupo A4, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

O Dinamarca-Portugal está agendado para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Parken e terá arbitragem do bósnio Irfan Peljto.

O segundo e decisivo duelo com os escandinavos está marcado para domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, também às 19:45, e vale o acesso à 'final four' da Liga da Nações.

LG // JP

Lusa/fim