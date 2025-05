"Estes dois jogos serão os últimos como treinador do Bayer Leverkusen", revelou Xabi Alonso, em alusão aos encontros com Borussia Dortmund e Mainz, das duas últimas jornadas da liga germânica, em que a sua equipa terminará no segundo lugar, atrás do Bayern Munique.

O treinador espanhol, de 43 anos, que chegou a Leverkusen em setembro de 2022 e cujo contrato expira em 2026, levou o Bayer a sagrar-se pela primeira vez campeão alemão, em 2023/24, época em que também conquistou a Taça da Alemanha.

"Têm sido feitos muitos comentários sobre qual o momento adequado para efetuar este anúncio e este é o momento adequado", sustentou Xabi Alonso, que apenas tinha orientado a equipa B da Real Sociedad antes de ser contratado pelo Bayer Leverkusen.

O treinador, que no início desta temporada conquistou também a Supertaça alemã, é apontado pela comunicação social espanhola e germânica como sucessor do italiano Carlo Ancelotti no comando técnico do Real Madrid, clube que representou como jogador, entre 2009 e 2014.

"É um momento de emoções conflituantes. Não falarei sobre o futuro. Temos de aproveitar bem este momento. Há muita emoção, falei com os jogadores, a equipa técnica e tantas pessoas que me ajudaram nestes três anos incríveis", assinalou.

