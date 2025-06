Com a divulgação das contas nacionais trimestrais por setor institucional pelo INE será conhecida a evolução do saldo das contas publicas até março, numa altura em que o ministro das Finanças continua confiante na estimativa de um excedente de 0,3% do PIB para o conjunto do ano.

Numa intervenção na discussão do Programa do Governo, no parlamento, Joaquim Miranda Sarmento recordou que o Governo da AD "superou as expetativas" no ano passado, ao alcançar um excedente de 0,7%, "mais do triplo que o governo anterior tinha previsto".

Para 2025, o Governo mantém o "compromisso de equilíbrio orçamental" e projeta um 'superavit' de 0,3% do PIB, mesmo numa altura em que já há instituições que acompanham as contas públicas portuguesas que projetam um regresso aos défices orçamentais este ano ou no próximo.

Na ótica da contabilidade pública (que tem em conta as entradas e saídas de dinheiro), o Estado registou um excedente de 1.592,3 milhões de euros até março, segundo os dados da execução orçamental divulgados pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

O saldo apurado pelo INE difere do da DGO, já que é em contabilidade nacional (a que releva para as instituições europeias), o que significa que é calculado tendo em conta uma lógica de compromisso de receitas e de despesas.

Entre os indicadores que serão hoje conhecidos está também a taxa de poupança das famílias.

MES (LT) // EA

