"E agora, Gaza. Está na hora de encerrar [a guerra na Faixa de Gaza] também. Tragam os reféns de volta, acabem com a guerra. Israel precisa começar a reconstruir", declarou Lapid na rede social X.

Lapid afirmou ainda que hoje foi "uma manhã difícil e dolorosa com a morte de civis em Bersheba no bombardeamento de mísseis do Irão".

"Os meus sentimentos às famílias. Desejo uma rápida recuperação aos feridos e força às equipas de socorro e resgate. Heróis que salvam vidas", declarou ainda o líder opositor israelita.

As famílias dos sequestrados nos ataques do Hamas a Israel, em 07 de outubro de 2023, pediram hoje ao Governo israelita que estenda a trégua acordada com o Irão também à Faixa de Gaza, com o propósito de libertar os reféns.

"O acordo de cessar-fogo [com o Irão] deve ser alargado para incluir Gaza. Apelamos ao Governo a iniciar negociações urgentes que permitam o regresso de todos os reféns e o fim da guerra. Aqueles que conseguiram um cessar-fogo com o Irão poderão também colocar um fim na guerra em Gaza", afirmou o Fórum de Familiares de Reféns e Desaparecidos, que representa a maioria dos familiares dos sequestrados pelo Hamas.

A mensagem foi divulgada depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado na noite de segunda-feira um acordo de cessar-fogo para travar a escalada de hostilidades entre Jerusalém e Teerão nos últimos 12 dias, que fez mais de vinte mortos em Israel e mais de 400 no Irão.

Desde que Israel lançou um ataque militar contra o Irão, a 13 de junho, os dois países trocaram ataques com 'drones' e mísseis.

As tensões aumentaram quando os Estados Unidos bombardearam três instalações do programa nuclear iraniano, no sábado passado, e o Irão respondeu, na segunda-feira, com um ataque a bases militares norte-americanas no Qatar e no Iraque.

