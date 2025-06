Greve na mina alentejana de Neves-Corvo termina com adesão inferior a 1%

Castro Verde, Beja, 24 jun 2025 (Lusa) -- A greve de quatro dias na mina de Neves-Corvo, no distrito de Beja, devido à implementação de um novo modelo de rotação de turnos, terminou, no sábado, com uma adesão "inferior a 1%", confirmou hoje a empresa concessionária.