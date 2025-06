"Por enquanto, estamos a aguardar para saber mais sobre o rumo da economia, antes de considerarmos quaisquer ajustes na nossa política", defendeu o presidente da Fed, Jerome Powell, que falava na Comissão dos Serviços Financeiros.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, voltou hoje a criticar a postura de Jerome Powell, classificando-o como incompetente, "burro e teimoso".

Durante a audição, vários deputados republicanos questionaram porque é que o banco central ainda não reduziu os custos dos empréstimos.

Em resposta, Powell sublinhou que muitos economistas, dentro e fora da Fed, acreditam que as tarifas podem agravar a inflação e, por isso, a reserva federal quer ver o que acontece nos próximos meses antes de fazer qualquer alteração.

Na semana passada, a Fed deixou as taxas de juro inalteradas, pela quarta vez este ano.

As taxas de referência do banco central norte-americano permanecem assim no intervalo de 4,25%-4,5%, tal como já era antecipado pelos mercados e pelos analistas.

