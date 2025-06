Porto, 24 jun 2025 (Lusa) -- A Federação Nacional dos Médicos (Fnam) pediu intervenção da Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT) para retomar a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho, após interrompido o diálogo com o Ministério da Saúde, foi hoje anunciado.