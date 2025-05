"A exigência é grande. É máxima. Não vamos tirar o pé do acelerador até ao último minuto do campeonato. Queremos muito ganhar ao Famalicão. Temos essa ambição. Temos de ter consciência de que do outro lado está um adversário com muita capacidade", afirmou.

O técnico falava hoje em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Famalicão, para a 33.ª e penúltima jornada do campeonato.

Vasco Matos anteviu um "bom jogo" entre "duas boas equipas" e reconheceu que o Santa Clara ainda tem o "objetivo de subir na tabela" classificativa, uma vez que está a três pontos do quinto classificado, o Vitória de Guimarães.

"Ainda faltam dois jogos. Para nós, é muita coisa ainda. A mensagem que eu passo para eles é o respeito que temos de ter por nós, pelo nosso trabalho, pelo que conquistámos até aqui e que tem de merecer até ao fim o respeito máximo. Até ao último minuto do último jogo", salientou.

Nos últimos três jogos do campeonato, o Famalicão sofreu derrotas com Farense, na última jornada (2-1), e FC Porto (2-1), e empatou com o Sporting Braga (1-1).

Já o Santa Clara empatou na última jornada em Braga (1-1), depois de bater o Arouca (2-0) e somar uma igualdade com Rio Ave (1-1).

O treinador elogiou a qualidade do Famalicão e avisou que os açorianos vão ter de estar "no limite" e "muito focados" para "jogar olhos nos olhos contra uma excelente equipa".

O treinador destacou a importância de vencer o último jogo em casa da temporada para agradecer o apoio dos adeptos.

"É um jogo muito importante. É o último da época em casa. Queremos agradecer o apoio incondicional dos adeptos ao longo da temporada. Foram extremamente importantes naquilo que foi a nossa caminhada", enalteceu.

Vasco Matos considerou que o número de pontos conquistado pelo conjunto açoriano revela um "trabalho extraordinário".

"Desde o início que acreditava muito nos jogadores. Acredito muito, enquanto treinador, na nossa ideia. Acreditámos muito no nosso trabalho. Agora, se dissesse que estávamos em sexto ou quinto ou sétimo [nesta fase da época], não olhava muito para isso", admitiu.

O Santa Clara, sexto classificado, com 51 pontos, recebe o Famalicão, sétimo, com 44, no sábado, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, numa partida arbitrada por José Bessa (AF Porto).

RPYP // MO

Lusa/Fim