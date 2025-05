No Estádio Giuseppe Meazza, situado no bairro de San Siro, o 'nulo' persistiu durante os primeiros 45 minutos, com o marcador a mexer apenas após o descanso do jogo da 36.ª jornada e para os visitantes.

Riccardo Orsolini, servido pelo neerlandês Thijs Dallinga, assinou um grande golo ao bater o guarda-redes francês Mike Maignan, à passagem do minuto 49, mas, num espaço de seis minutos, os 'rossoneri' conseguiram passar para a frente do 'placard', face aos remates certeiros do mexicano Santiago Jiménez (73) e do norte-americano Christian Pulisic (79).

No período de descontos, o avançado mexicano (90+3), que tinha começado o jogo entre os suplentes, 'selou' a vitória, a quarta seguida para todas as competições dos milaneses.

Assim, o conjunto de Conceição, que hoje apostou de início em João Félix, enquanto Rafael Leão ficou de fora, devido a castigo, sobe, provisoriamente, ao oitavo posto, somando 60 pontos, contra os 62 do Bolonha (sétimo), sendo que a Fiorentina (nona, com 59), ainda vai jogar a Veneza nesta ronda.

AJC // AO

Lusa/Fim