A deslocação a Barcelos, agendada para sábado, opõe duas formações que já garantiram matematicamente a manutenção, mas o técnico rejeita qualquer tipo de facilitismo e manifestou vontade de vencer os últimos dois encontros do campeonato, ainda que anteveja dificuldades, ilustradas pelo bom momento do Gil Vicente, um oponente contra quem os 'lobos' nunca perderam em partidas oficiais.

"Mais importante do que a invencibilidade contra o Gil Vicente é sabermos que vamos ter um adversário que também já conquistou a continuidade no principal escalão e que, nos últimos três jogos, teve um desempenho muito forte. Em Alvalade, acabou por perder [2-1] só nos minutos finais e tinha feito duas vitórias antes disso. Internamente, queremos chegar mais lugares acima e acabarmos de acordo com o valor que temos vindo a mostrar neste campeonato", manifestou, em conferência de imprensa.

Após um empate em casa frente ao Casa Pia (0-0), no qual o Arouca não conseguiu desfazer o 'nulo' jogando mais de uma hora em superioridade numérica, o clube soma dois jogos consecutivos sem marcar, um indicador que mereceu o alerta de Vasco Seabra.

"Tivemos uma sequência muito larga em que marcávamos sempre, portanto não podemos estar felizes ou assobiar para o ar, temos de ir à procura. Nós, felizmente, temos criado oportunidades, mas temos de criar mais ainda do que fizemos nos últimos dois jogos", sentenciou.

Admitindo que a última prestação deixou o conjunto "frustrado", o treinador arouquense garantiu que o empenho nos treinos se manteve igual e que o embate contra os barcelenses será encarado como sendo o "último jogo da vida".

Em situação cómoda pela garantia de continuidade na I Liga, Seabra reforçou que o foco dos 'lobos' reside na reta final da temporada atual, mas assumiu os normais trabalhos, em comunhão com a direção, de planificação da próxima.

"Já começou a ser feita a preparação da próxima época há uma bom parte de semanas. A administração no clube pensa com alguma antecedência nas coisas. Já tratámos da aquisição em definitivo do Taichi Fukui, a renovação do Puche, isto são operações que já têm a ver com a nossa perspetiva futura. Estamos alinhados com a estrutura, internamente existe esse trabalho, de modo a estipular o que pretendemos para a próxima época. Mas o nosso foco está sobretudo nestes 180 minutos que faltam", revelou.

O Arouca terá a sua missão para sábado dificultada pelo rol de oito indisponíveis para a partida - David Simão, Tiago Esgaio, Nino Galovic, Matías Rocha e Pablo Gozálbez estão lesionados, enquanto Alfonso Trezza, Taichi Fukui e Jose Fontán estão suspensos (o primeiro por expulsão no passado encontro e os restantes por acumulação de cartões amarelos).

"É uma oportunidade fantástica para os restantes darem ao pedal", gracejou Vasco Seabra.

Em jogo da 33.ª jornada da I Liga, o Arouca, 12.º classificado, com 34 pontos, desloca-se ao Estádio Cidade de Barcelos para defrontar o Gil Vicente, 14.º, com 32, a partir das 20:30 de sábado, sob arbitragem de Carlos Macedo, da associação de Braga.

