"Se conseguirmos ficar em nono ou 10.º, será a melhor classificação do Rio Ave dos últimos cinco anos. Temos seis pontos em disputa e o clube tem essa ambição. Temos passado essa mentalidade aos jogadores. A última imagem é a que fica e o foco tem de ser total", afirmou o técnico em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Tal como o Rio Ave, também o Nacional já garantiu a manutenção na I Liga, mas Petit não antecipa facilidades nesta deslocação à Madeira.

"Sabemos que o Nacional tem uma equipa com qualidade, que está a fazer um bom campeonato, com os seus objetivos já cumpridos. Nós estamos à procura do nosso [objetivo] e, por isso, será um jogo difícil para ambas equipas", antecipou.

O técnico explicou que a preparação para esta jornada teve como foco a conquista dos três pontos, sublinhando que a meta de alcançar os 39 continua bem presente e tem de servir como motivação.

"Temos de encarar o jogo com responsabilidade. Ainda há esse objetivo na mente de toda a gente. Foi essa a mensagem que passámos durante estes dias. E sinto que a equipa estará preparada e vai responder bem", vincou.

O treinador considerou que estão a ser deixados bons alicerces para encarar os desafios da próxima temporada, notando que o objetivo de valorizar jogadores foi conseguido.

"Sabíamos que vínhamos para um projeto diferente, com o plantel mais jovem da I Liga. Houve uma grande evolução nos jogadores. Alguns saíram em janeiro, outros chegaram. Fomos trabalhando para melhorar o modelo e a ideia de jogo e valorizar os atletas. Se conseguirmos manter 80% a 90% do plantel, é natural que a equipa cresça ainda mais na próxima época", disse.

Questionado sobre o seu futuro no Rio Ave, Petit, que tem contrato até ao final desta época, garantiu que está apenas focado no jogo com o Nacional e recusou comentar qualquer cenário para além da última jornada.

"O meu futuro é este jogo Madeira e pensar nos três pontos. Isso é o mais importante. Felizmente tenho trabalhado ao longo destes oito, nove anos como treinador. Depois do campeonato terminar, logo se verá", concluiu.

Para este desafio, os vila-condenses não podem contar com os lesionados Nelson Abbey e Brandon Aguilera, nem com o castigado Vrousai.

O Rio Ave, 10.º classificado, com 36 pontos, defronta no sábado o Nacional, 13.º, com 33, em jogo da 33.ª jornada da I Liga, agendado para as 15:30, com arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.

