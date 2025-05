O ataque ocorreu no domingo à noite em Qillah Abdullah, uma cidade na província do Baluchistão, junto à fronteira com o Afeganistão, disse o vice-comissário Abdullah Riaz.

A explosão também danificou a parede exterior de um edifício próximo que alberga forças paramilitares, disse Riaz.

Nenhum grupo assumiu até ao momento a responsabilidade pelo atentado, mas separatistas da minoria étnica local atacam frequentemente as forças de segurança e os civis no Baluchistão e noutras partes do país.

O porta-voz do Governo do Baluchistão, Shahid Rind, condenou o atentado e disse que está em curso uma investigação.

O Baluchistão tem sido palco de uma insurgência de longa data no Paquistão, com uma série de grupos separatistas a realizar ataques, incluindo o Exército de Libertação do Baluchistão, movimento que foi tornado ilegal pela justiça paquistanesa e designado como organização terrorista pelos Estados Unidos em 2019.

