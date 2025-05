Provas-ModA começam hoje abrangidas por pré-aviso de greve dos professores

Lisboa, 19 mai 2026 (Lusa) - As provas de monitorização das aprendizagens (ModA) do 4.º e do 6.º anos de escolaridade, que substituem as provas de aferição, começam hoje, coincidindo com o período de greve convocada pela Federação Nacional de Professores (Fenprof).