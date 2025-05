Em comunicado divulgado na noite de domingo, o Departamento de Vulcanologia indonésio elevou o alerta do vulcão para o nível mais elevado, numa escala de quatro, citando um aumento da atividade, com oito erupções no fim de semana, incluindo uma que lançou cinzas até uma altura de 5,5 quilómetros.

O diretor da agência indonésia, Muhammad Wafid, disse que "não serão permitidas atividades num raio de seis quilómetros [em redor do vulcão], enquanto no setor oeste-nordeste, a zona se estende até sete quilómetros da cratera".

O especialista pediu às comunidades que vivem perto do vulcão que mantenham a calma, usem máscaras faciais e tenham cuidado perante possíveis fluxos de lava.

Em meados de fevereiro, durante um aumento semelhante da atividade, as autoridades tinham ordenado aos residentes de seis cidades que abandonassem as suas habitações.

Pouco depois, o Lewotobi Laki-Laki expeliu nuvens de cinzas a cerca de oito quilómetros de altura, provocando o cancelamento de pelo menos sete voos na ilha turística de Bali.

A ilha das Flores, de onde partem muitas excursões, principalmente para o Parque Nacional de Komodo, situa-se a aproximadamente 800 quilómetros a leste de Bali.

O vulcão com 1.703 metros de altura já tinha entrado em erupção várias vezes em novembro, causando a morte de nove pessoas, ferindo 31 e obrigando à retirada de 11 mil pessoas.

A Indonésia tem mais de 400 vulcões, dos quais pelo menos 129 ainda estão ativos e 65 são classificados como perigosos.

O país encontra-se dentro do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica e vulcânica que é abalada por cerca de sete mil sismos por ano, a maioria deles de pequena magnitude.

