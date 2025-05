"Os combates são intensos e estamos a fazer progressos. Vamos assumir o controlo de todo o território da Faixa", afirmou Netanyahu num vídeo publicado nas redes sociais.

"Não estamos a ceder. Mas, para termos sucesso, temos de agir para que ninguém nos possa parar", acrescentou, citado pela agência France-Presse (AFP).

Netanyahu já tinha anunciado há uma semana que o exército ia entrar em Gaza "com toda a força para completar a operação e derrotar" o grupo palestiniano extremista Hamas.

Netanyahu também explicou no vídeo que decidiu permitir a entrada de uma ajuda mínima em Gaza por recear que as imagens de fome dos palestinianos fizessem com que os aliados de Israel retirassem o apoio militar e diplomático ao país.

"Os nossos melhores amigos no mundo, senadores que apoiam apaixonadamente Israel (...) dizem-me o seguinte: 'Estamos a dar-vos toda a ajuda de que necessitam para a vitória, armas, apoio, proteção no Conselho de Segurança'", explicou.

"'Mas há uma coisa que não podemos suportar, não podemos aceitar imagens de uma fome, uma fome em massa'", explicou Netanyahu, aparentemente em referência aos Estados Unidos, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

Israel impôs um bloqueio à ajuda humanitária a Gaza em 02 de março e tem sido pressionado, incluindo pelos Estados Unidos, para o levantar.

"Não devemos permitir que a população se afunde na fome, nem por razões práticas nem diplomáticas", afirmou.

Netanyahu disse que tomou a "difícil decisão" de permitir a entrada de um mínimo de provisões até que Israel possa aplicar um plano que irá limitar a distribuição de ajuda a pontos no sul do enclave protegidos pelo exército.

"Vai levar tempo, vamos estabelecer os primeiros pontos dentro de alguns dias e depois acrescentaremos mais", disse Netanyahu.

O plano israelita, apoiado pelos Estados Unidos, foi rejeitado categoricamente pela Organização das Nações Unidas (ONU), que até agora tem sido responsável pela entrega de ajuda a Gaza.

Netanyahu disse que a decisão permitirá a Israel alcançar a "vitória total" em Gaza e cumprir o principal objetivo, que é a destruição completa do Hamas, o grupo que governa o enclave desde 2007.

"Vai levar tempo, mas acabaremos por conseguir", afirmou.

A decisão de retomar a ajuda a Gaza foi anunciada no domingo à noite por Netanyahu, depois de o exército israelita ter lançado uma nova fase da ofensiva contra o território.

Ao mesmo tempo, Israel conduz negociações indiretas de cessar-fogo com o Hamas, cujo ataque no sul de Israel, em 07 de outubro de 2023, desencadeou a guerra no território palestiniano.

O ataque do Hamas causou cerca de 1.200 mortos e 250 reféns, e a retaliação de Israel provocou cerca de 53.000 mortos em Gaza, além da destruição de grande parte das infraestruturas do território de 2,4 milhões de habitantes.

Israel retomou a ofensiva em março, pondo termo a um cessar-fogo negociado em janeiro, durante o qual trocou vários reféns israelitas por prisioneiros palestinianos.

PNG // APN

Lusa/Fim