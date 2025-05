"Com a divulgação dos resultados das sondagens à boca de urna, ficou claro que a AD iria sair vencedora, contudo os portugueses quiseram acompanhar a noite eleitoral e esperar pelos resultados oficiais de todas as freguesias, pois a luta pelo segundo lugar ia ser bastante renhida", refere a UM.

A SIC terminou o dia "sendo o canal mais visto, tendo registado um 'share' de 12,5%" e a TVI terminou na segunda posição, "com um 'share' de 12,2% seguida da RTP1, que se ficou pelos 10,2%", adianta a Universal McCann.

Numa análise mais detalhada da noite eleitoral, "vemos que a RTP1 foi o canal que verificou o maior 'share' durante o primeiro 'prime-time' (20:00 -- 22:30) com 14,3%, mais 0,2 pontos percentuais do que a SIC".

Já durante o segundo 'prime-time' "foi a SIC quem liderou, com um 'share' de 13,0% (vs. 12,2% da TVI)".

No que diz respeito aos canais do cabo que focaram a sua emissão nas eleições, o destaque vai para a CMTV, que teve um 'share' de 7,2%, com a CNN Portugal e a SIC Notícias a surgirem na segunda e terceira posições, com 4,7% e 4,3% de 'share', respetivamente.

O Now foi o quarto canal de cabo mais visto do dia, com um 'share' de 1,8%, refere a UM.

"Se compararmos os resultados de ontem [domingo] com o dia das eleições de 2024, observamos que SIC e TVI registaram uma diminuição do 'share' no total dia de -1,9 p.p. e -0,1 p.p., respetivamente".

Em sentido inverso, "a RTP1 e a CNN Portugal foram aqueles que mais cresceram: +0.4p.p. e +1.2p.p., respetivamente".

A grelha de programas mais vistos do dia 18 de maio "fica claramente marcada pelas eleições legislativas", sendo que a RTP1 contou com os dois programas mais vistos do dia.

O 'Legislativas 2025 -- o Vencedor' ficou na primeira posição com uma audiência média de 801 mil telespetadores, o que correspondeu a um share de 15,3%, seguindo-se o 'Legislativas 2025 -- Mapa Político', também transmitido pela RTP1, "com uma audiência média de 794 mil telespetadores e um 'share' de 14,6%".

O topo dos três programas mais vistos do dia inclui ainda o 'Legislativas 25 -- Os Resultados', transmitido pela SIC que registou uma audiência média de 760 mil telespetadores e um 'share' de 13,9%.

"Com exceção do 'Primeiro Jornal' da SIC, que ficou na 8.ª posição, todos os outros programas do top10 são sobre as eleições legislativas", refere a UM.

"Analisando a audiência média ao longo de toda a noite eleitoral (entre as 19:30 da tarde e a 01:30 da manhã), é possível observar que às 20:00 foi onde se verificou o pico de audiência em todos os canais, isto devido à divulgação dos resultados das sondagens à boca das urnas", aponta a Universal McCann.

A SIC e a RTP1 "começaram a noite eleitoral bastante próximas e com alguma vantagem sobre a TVI", mantendo-se esta esta tendência até às 22:00, altura em que a TVI ultrapassou a RTP1 subindo à 2.ª posição.

"Até ao final da noite a RTP1 nunca mais conseguiu voltar à 2.ª posição tendo a SIC e a TVI alternando na liderança", enquanto no cabo a CMTV "liderou praticamente durante toda a emissão, em especial a partir das 22:00", sendo que pico de audiência foi por volta das 22:50, "altura em que conseguiu ser o canal líder, devido ao intervalo nos três canais generalistas que aconteceram exatamente ao mesmo tempo", acrescenta.

