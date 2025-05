Após ter adiado por uns dias a apresentação destas projeções, argumentando ser necessário mais tempo para o trabalho técnico devido à incerteza económica, o executivo comunitário apresenta hoje as previsões de primavera referentes ao crescimento económico da zona euro e da União Europeia (UE), com indicadores para todos os Estados-membros e outras grandes economias.

Esta será a primeira apresentação desde os anúncios norte-americanos no início do ano de pesadas tarifas à UE -- já que as últimas previsões foram divulgadas em novembro passado -- e prevê-se que a Comissão Europeia calcule o real peso, tendo já antecipado impactos negativos.

As previsões macroeconómicas da Comissão Europeia serão então influenciadas pelas políticas protecionistas dos Estados Unidos devido a esta imposição de tarifas elevadas à UE, o que tem desencadeado tensões comerciais e instabilidade nos mercados financeiros e receios de desaceleração económica e inflação persistente.

Cálculos da Comissão Europeia, divulgados em meados de abril, dão conta de que os novos direitos aduaneiros norte-americanos podem implicar perdas de 0,8% a 1,4% no PIB dos Estados Unidos até 2027, sendo esta percentagem de 0,2% do PIB no caso da UE.

No pior cenário, isto é, se os direitos aduaneiros forem permanentes ou se houver outras contramedidas, as consequências económicas serão mais negativas, de até 3,1% a 3,3% para os Estados Unidos e de 0,5% a 0,6% para a UE.

Em termos globais, o executivo comunitário estima uma perda de 1,2% no PIB mundial e uma queda de 7,7% no comércio mundial em três anos.

Este é um momento de tensões comerciais após os anúncios de Donald Trump de imposição de taxas de 25% para o aço, o alumínio e os automóveis europeus e de 20% em tarifas recíprocas ao bloco comunitário, estas últimas, entretanto, suspensas por 90 dias.

Atualmente, 379 mil milhões de euros em exportações da UE para os Estados Unidos, o equivalente a 70% do total, estão sujeitos às novas tarifas (incluindo as suspensas temporariamente) desde que a nova administração dos Estados Unidos tomou posse.

Nas previsões económicas divulgadas em novembro passado, Bruxelas estimou que o PIB do euro cresça 1,3% este ano, piorando pela terceira vez consecutiva tal projeção (após estimativas de 1,4% e de 1,5%).

