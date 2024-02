Em comunicado, o Eurostat dá então conta de que a média anual para o ano de 2023, em comparação com 2022, diminuiu 2,4% na área do euro e 2% na UE, cálculos que têm em conta a evolução ao longo do ano do volume de produção da indústria, excluindo a construção, com base em dados corrigidos de efeitos de calendário e sazonais.

No mês de dezembro de 2023, o Eurostat explica que, na comparação com o mesmo mês de 2022, a produção industrial aumentou 1,2% tanto na zona euro como no conjunto da União.

Por setor, a produção industrial na zona euro em dezembro cresceu 9,4% para os bens de capital, enquanto recuou 1,7% para a energia, 3,6% para os bens intermédios, 3,7% para os bens de consumo não duradouros e 5,4 % para os bens de consumo duradouros.

Na UE, a produção industrial cresceu em termos homólogos 8,6% para os bens de capital, enquanto diminuiu 1,3% para a energia, 1,7% para os bens de consumo não duradouros, 4,0% para os bens intermédios e 6,4% para os bens de consumo duradouros.

Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, as maiores subidas anuais foram registados na Irlanda (+44,7%), Dinamarca (+6,7%) e Malta (+5,0%), ao passo que as maiores descidas foram observadas na Eslovénia (10,2%), na Hungria (-8,7%) e na Bulgária (-6,9%).

Já na variação em cadeia, no último mês do ano passado, a produção industrial corrigida de sazonalidade aumentou 2,6% na zona euro e na UE, em comparação com novembro de 2023.

No mês anterior, a produção industrial tinha aumentado 0,4% na área da moeda única e 0,5% na União.

Por setor, a produção industrial na zona euro em dezembro de 2023, em cadeia, cresceu 20,5% para os bens de capital, 0,5% para os bens de consumo duradouros, 0,3% para a energia e 0,2% para os bens de consumo não duradouros, enquanto diminuiu 1,2% para os bens intermédios.

Já na UE, a produção industrial cresceu 18% para os bens de capital, 0,6% para os bens de consumo não duradouros e 0,4% para a energia e para os bens de consumo duradouros, enquanto recuou 0,7% para os bens intermédios.

Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, os maiores aumentos mensais foram registados na Irlanda (+23,5%), nos Países Baixos (+6,6%) e na Dinamarca (+5,6%), sendo que as maiores descidas se verificaram na Eslovénia (-7,4%), Croácia (-4,3%) e Finlândia (-2,7%).

