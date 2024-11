Chumbada redução da comissão na amortização antecipada do crédito da casa

A proposta do PS que reduzia dos atuais 2% para 0,5% a comissão máxima nas amortizações antecipadas dos empréstimos à habitação foi hoje chumbada no parlamento, durante as votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).