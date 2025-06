Griezmann, que tinha apenas mais um ano de contrato com os 'colchoneros,' foi o terceiro melhor marcador da equipa na 'La Liga' de 2024/25, com oito golos, atrás do norueguês Sorloth (20) e do argentino Julian Alvarez (17).

O avançado francês, de 34 anos, foi utilizado em 55 jogos de todas as competições, 43 dos quais como titular.

No 'Atleti', que representa desde 2014/15, com uma passagem pelo meio de pouco mais de duas temporadas pelo FC Barcelona (2019/20, 2020/21 e três jogos em 2021/22), Griezmann é o melhor marcador de sempre do clube, com 197 golos.

O Atlético de Madrid, que no campeonato foi terceiro, prepara-se para disputar o Mundial de clubes, competição em que defrontará os norte-americanos do Seattle Sounders, os brasileiros do Botafogo, do treinador português Renato Paiva, e os franceses do Paris Saint-Germain, campeões europeus.

RPM // AJO

Lusa/Fim