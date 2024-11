Fruto da melhor primeira parte da sua equipa, Cristiano Ronaldo inaugurou o marcador, aos 32 minutos, oportuno a aproveitar um erro do guarda-redes seguido de inépcia defensiva.

O Al Qadsiah igualou cinco minutos depois, aos 37, com o mexicano Julian Quinones a receber de peito, nas costas do defesa, e atirar cruzado para o fundo das redes.

Mais audazes no início da etapa complementar, os forasteiros deram a volta ao resultado aos 50, com o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang a mergulhar, de cabeça, correspondendo a um cruzamento, em esforço, de Quinones.

Com este resultado, o Al Nassr, que vai no terceiro jogo sem ganhar nas últimas quatro partidas, e que também teve Otávio no onze inicial, foi apanhado no terceiro lugar, pelo seu rival de hoje e pelo Al Shabab, de Vítor Pereira, que horas antes empatou 1-1 na visita ao Al Okhdood.

O trio soma 22 pontos, a seis do Al Hilal, de Jorge Jesus, com 28, e que no sábado joga no recinto do Al Khaleej, e que tem mais um ponto do que o Al Ittihad, que no domingo recebe o Al Fateh.

Com Daniel Podence no onze titular, o Al Shabab, que vinha de três triunfos consecutivos, viu o defesa brasileiro Robert Renan adiantar a equipa aos 48+3, contudo o avançado zimbabueano Knowledge Musona igualou, aos 49, permitindo à sua formação somar o nono ponto, sendo 14.ª, apenas dois acima da linha de água.

RBA // AO

Lusa/Fim