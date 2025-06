Os títulos da petrolífera subiam 3,17% para 15,13 euros e os da EDP Renováveis ganhavam 2,89% para 9,26 euros.

Cerca das 09:25 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e subia 0,72% para 7.476,42 pontos, com sete 'papéis' a subir, três a descer e cinco a manter a cotação.

As ações que mantinham a cotação eram as da Altri, CTT e Ibersol, estáveis em 5,27 euros, 7,57 euros e 9,90 euros, bem como as da NOS e da Sonae, respetivamente, em 3,80 euros e em 1,23 euros.

Às ações da Galp e da EDP Renováveis seguiam-se as da Corticeira Amorim, Semapa e REN, que subiam 1,78% para 8,00 euros, 1,37% para 17,82 euros e 0,50% para 2,99 euros.

Mais moderadamente, as ações da EDP e da Navigator valorizavam-se 0,48% para 3,56 euros e 0,18% para 3,42 euros.

Em sentido contrário, as ações da Jerónimo Martins, Mota-Engil e BCP baixavam 1,76% para 21,20 euros, 0,04% para 4,46 euros e 0,03% para 0,67 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje a 'vermelho', a digerir a nova descida das taxas do Banco Central Europeu (BCE), as palavras de Christine Lagarde, e o confronto entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o empresário Elon Musk.

Os mercados estão em baixa, a reagir desta forma depois de o BCE ter descido na quinta-feira a principal taxa diretora em 25 pontos base para 2%.

Hoje, o Comité de Política Monetária do Banco da Reserva da Índia (RBI) reduziu a taxa de juro de referência em 50 pontos base para 5,5%, o nível mais baixo desde agosto de 2022.

Nos EUA, entretanto, foi evidente a clivagem entre Trump e Musk, dono da Tesla, que começou após reprovações do empresário sobre o plano fiscal promovido pelo Presidente norte-americano e escalou com ameaças de cancelamento de contratos governamentais e acusações do magnata de que Trump está na lista do pedófilo Jeffrey Epstein.

Os futuros de Wall Street estão a subir 0,39% para o Dow Jones Industrials, 0,41% para o S&P 500, e 0,39% para o Nasdaq, depois de terem fechado em queda na quinta-feira.

Hoje, as atenções nos EUA estarão centradas no relatório do Departamento do Trabalho sobre os salários não agrícolas de maio, que é fundamental para determinar o estado atual do mercado de trabalho do país.

A Tesla caiu mais de 14% na sequência do conflito entre Elon Musk e Trump, que ameaçou retirar a ajuda pública, enquanto as tensões comerciais dos EUA com a China também continuam sem progressos.

O ouro por onça troy, um ativo de refúgio, estava a subir para 3.361,01 dólares, contra 3.354,15 dólares na quinta-feira e o atual máximo histórico, e 3.414,65 dólares, verificado em 21 de abril.

O preço do petróleo Brent para entrega em agosto, a referência na Europa, baixava para 65,02 dólares por barril, contra 65,34 dólares na quinta-feira, devido à decisão da OPEP+ de aumentar a produção em julho, bem como ao aumento das tensões na guerra Rússia-Ucrânia e nas negociações nucleares Irão-EUA.

O euro recuava para 1,1428 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1448 dólares na quinta-feira e 1,1509 dólares em 21 de abril, um novo máximo desde 12 de novembro de 2021.

