Já no boletim de dezembro, o último que incluiu projeções orçamentais, o banco central tinha previsto um défice de 0,1% do PIB este ano, previsão que mantém, mas agrava agora a perspetiva do saldo orçamental negativo de 2026 de 1% para 1,3%.

Para 2027, a perspetiva do banco central continua a ser de um défice orçamental de 0,9%.

O BdP justifica estas projeções com as "políticas pró-cíclicas expansionistas" que estão a ser aplicadas.

Já o executivo, por sua vez, espera ter um excedente de 0,3% do PIB, segundo as previsões inscritas no Orçamento do Estado para 2025 e confirmadas no Relatório Anual de Progresso, entregue à Comissão Europeia.

O organismo tem também projeções para o rácio da dívida pública, que deverá continuar a diminuir ao longo do horizonte da projeção, passando de 94,9% em 2024 para 85,8% em 2027, ainda que com um ritmo de redução "inferior ao dos últimos anos".

No Boletim Económico de junho, a instituição liderada por Mário Centeno alerta que, "embora a posição portuguesa se mantenha favorável no contexto do euro, é fundamental conter a deterioração orçamental, assegurando o cumprimento das regras orçamentais europeias".

"A elevada dívida pública permanece uma vulnerabilidade", avisa o BdP, defendendo que "Portugal terá de preservar uma trajetória de redução sustentada do endividamento, tendo presente os desafios estruturais que continuarão a marcar o futuro próximo: investimento público, especialmente na área da transição climática, digital e da defesa e as consequências orçamentais associadas ao envelhecimento da população".

