Na comparação com o mesmo trimestre de 2024, entre janeiro e março, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro acelerou para os 1,5%, depois de ter aumentado 1,2% do trimestre anterior.

Na UE, de acordo com o serviço estatístico europeu, o PIB avançou 1,6% na variação anual, face aos 1,4% do período anterior.

Na comparação em cadeia, o PIB da zona euro e da UE cresceram ambos 0,6%, depois de, respetivamente, ter aumentado, 0,3% e 0,4% no quarto trimestre de 2024.

Na variação homóloga, entre janeiro e março, a Irlanda (21,1%), Polónia (3,7%) e Dinamarca (3,6%) foram os países cujas economias mais avançaram, por contraste com a Eslovénia (-0,8%), Áustria, Hungria e Luxemburgo (-0,4%) e Letónia (-0,3%), que registaram recuos.

O crescimento homólogo do PIB de Portugal foi de 1,6%, um abrandamento face ao de 2,8% registado no quarto trimestre de 2024.

A Irlanda (9,7%) registou o maior aumento em cadeia do PIB, seguida de Malta (2,1%) e Chipre (1,3%).

Já os maiores decréscimos face ao trimestre anterior foram observados no Luxemburgo (-1,0%), na Eslovénia (-0,8%), na Dinamarca e em Portugal (ambos -0,5%).

O Eurostat indica ainda, no mesmo boletim, que o emprego aumentou 0,7% na área do euro e 0,4% na UE na variação homóloga, abaixo dos 0,8% e 0,6%, respetivamente, do período anterior.

Na comparação trimestral, nos primeiros três meses do ano, o emprego subiu 0,2% na área do euro e manteve-se estável no conjunto dos 27 Estados-membros, depois de ter aumentado 0,1% e 0,2% entre outubro e dezembro de 2024.

