"O Cuiabá anuncia oficialmente a contratação do treinador Armando Gonçalves Teixeira, conhecido como Petit, com contrato até 31/12/2025", lê-se numa publicação do clube na rede social X.

Para o clube do estado do Mato Grosso, Petit vai levar os adjuntos Mário Nunes, Nuno Pereira e Germano Pires, além do analista Tiago Pinto.

Petit, de 47 anos, vai ter a sua primeira experiência como treinador no estrangeiro, depois de ter deixado o Boavista no decorrer da presente temporada.

O antigo médio internacional português começou a carreira de treinador nos 'axadrezados', em 2012/13, seguindo-se passagens por Tondela, Moreirense, Paços de Ferreira, Marítimo e B SAD.

O Cuiabá começou a época com outro treinador português, António Oliveira, que ainda disputou cinco encontros do campeonato estadual, antes de se transferir para o Corinthians, tendo sido substituído pelo brasileiro Luiz Fernando Iubel até à chegada de Petit.

O 'dourado', campeão do estadual de Mato Grosso, ocupa o 20.º e último lugar do Brasileirão, ainda sem qualquer ponto, depois de ter perdido os três primeiros encontros.

