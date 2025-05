A decisão foi anunciada hoje pela fundação World Press Photo, a par das conclusões da investigação suscitada pelo documentário, que apontam para a possibilidade de "os fotógrafos Nguyen Thanh Nghe ou Huynh Cong Phuc terem estado em melhor posição para tirar a fotografia, em vez de Nick Út".

"Assim sendo, suspendemos a atribuição de 'O Terror da Guerra' ['Menina do Napalm'] a Nick Út, a partir de hoje", afirma a fundação em comunicado.

"A Menina do Napalm", também conhecida por "O Terror da Guerra", uma das mais conhecidas fotografias da Guerra do Vietname, mostra uma menina vietnamita gravemente queimada a correr nua por uma estrada, após um ataque de napalm, na região de Trang Bang, no sul do país, em 1972.

A imagem deu ao fotógrafo vietnamita-americano da Associated Press (AP) Huynh Cong Ut, mais conhecido por Nick Ut, o Prémio Pulitzer e o World Press Photo em 1973.

No passado mês de janeiro, um documentário exibido no Festival de Cinema de Sundance, "The Stringer", atribuiu a foto a um jornalista 'freelancer' vietnamita, Nguyen Thanh Nghe, que é entrevistado no filme.

A revelação levou a agência norte-americana AP a encetar igualmente uma investigação, que divulgou no passado dia 06 de maio, concluindo que "não há provas definitivas, pelos [seus] padrões, para alterar o crédito desta foto de 53 anos".

"A Menina do Napalm" no centro da imagem, Kim Phuc Phan Thi, que se tornou cidadã canadiana, continuou a testemunhar ao longo da vida o ataque das forças norte-americanas na base da fotografia e o terror da guerra.

