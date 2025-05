Luís Montenegro falava no final de um longo almoço dedicado a mulheres apoiantes da AD -- coligação PSD/CDS para as legislativas de domingo, na Estufa Fria, em Lisboa, que terminou já a meio da tarde.

Na parte final da sua intervenção, o líder da AD considerou que nesta campanha eleitoral, que hoje termina, "está tudo dito" e atacou os seus mais diretos adversários, que "difundem mensagens de última hora com novos medos, desvalorizando a inteligência do povo português".

Os portugueses, segundo Luís Montenegro, podem confiar na AD, "porque independentemente da dimensão da maioria que for atribuída, esta coligação eleitoral estará "à altura da sua responsabilidade".

"Saberemos ouvir, saberemos estar em diálogo permanente com todos aqueles que estão de boa-fé no espaço público, com todos aqueles que representam setores de atividade em Portugal. Agora é tempo de rematar a baliza, é tempo de marcar golo, é um tempo de fazer aquilo que as mulheres portuguesas fazem melhor do que ninguém: Trabalhar e atingir o resultado", completou.

PMF // PC

Lusa/FIM