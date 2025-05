"Sabemos que no domingo vamos contar voto a voto, sabemos que no domingo todos os votos contam, voto a voto. E por isso, a toda a gente queremos dizer: em muitos distritos como Setúbal, Porto, Aveiro, Lisboa, Leiria, Coimbra, em Braga, decide-se tudo. Decide-se se há um deputado do BE ou do Chega ou da IL", realçou Mariana Mortágua no comício de encerramento da campanha bloquista, no Jardim da Avenida Luísa Todi, em Setúbal.

No derradeiro combate ao voto útil, a líder do BE insistiu que "quem quer a esquerda no parlamento, quem quer tetos nas rendas, vota no BE no domingo".

"Em cada distrito, quem quer uma esquerda forte no parlamento, uma esquerda capaz de combater a extrema-direita, uma esquerda capaz de lutar por todos, vai votar no Bloco de Esquerda", sublinhou.

A cabeça de lista por Lisboa falou ainda diretamente para "quem ainda está indeciso, não sabe em quem há de votar" e que vai "esperar até ao último minuto, até entrar na urna do voto para decidir".

"Nós queremos dar uma confiança a todas essas pessoas, todas essas mulheres, todos esses homens, que vão entrar naquela urna para decidirem quem é que vão votar. Eu sei que querem baixar o preço das casas. Eu sei que querem respeitar o trabalho. E eu sei que conhecem a vida difícil das mulheres deste país, que se levantam tão cedo e deitam tão tarde, tão tarde, para aguentar este país. E a todas essas pessoas que sabem o que é importante, que sabem o que conta na vida, nós dizemos, vota BE", apelou.

Mortágua argumentou que os deputado do seu partido "não vão recuar nem um passo, não baixam a voz, não baixam a cabeça, não se calam, não temem" e estarão no parlamento "para enfrentar a extrema-direita".

