No início da ação que marcou o fim da campanha para as legislativas do partido, Rui Fonseca e Castro foi identificado pela PSP, que mencionou o despacho do presidente da Câmara Municipal de Lisboa e informou-o de que não estava permitida qualquer arruada e que os apoiantes apenas podiam ficar concentrados na praça do Martim Moniz.

A PSP identificou Rui Fonseca e Castro como sendo o promotor da iniciativa e vai remeter o auto para o Ministério Público.

Sempre vigiados por elementos da PSP, durante a tarde, os apoiantes do Ergue-te ouviram vários discursos de protesto contra a imigração, gritaram várias vezes "Portugal" e exibiram bandeiras de Portugal e balões em forma de porco.

Em declarações aos jornalistas, Rui Fonseca e Castro manifestou confiança que no próximo domingo o partido irá eleger um deputado pelo círculo de Lisboa, esperando ainda que nos próximos tempos o partido chegue ao governo.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa opôs-se ao pedido de manifestação do partido Ergue-te, baseando-se no parecer da PSP, tendo em conta o "risco real e fundado de perturbação da ordem pública".

CMP/RCV // JPS

Lusa/Fim